URGENT : Votre smartphone est-il sur le point de perdre WhatsApp ?

Une annonce choc concernant l’application de messagerie la plus utilisée au monde ! Découvrez si votre téléphone est concerné et comment y remédier.

Fin de la compatibilité pour certains smartphones

WhatsApp, l’application de messagerie incontournable, a décidé de mettre un terme à sa compatibilité avec certains modèles de smartphones. En effet, à partir du 24 octobre, les appareils fonctionnant avec des versions anciennes du système d’exploitation ne pourront plus accéder à l’application. Dans ce dossier, nous vous dévoilons les raisons de cette décision et les étapes pour vérifier si votre téléphone est affecté.

Les raisons derrière cette décision

La principale raison de cette mise à jour est la volonté de l’application de se concentrer sur les smartphones les plus récents et les systèmes d’exploitation avec le plus grand nombre d’utilisateurs actifs. De plus, la sécurité et l’ajout de nouvelles fonctionnalités sont également des facteurs déterminants. En effet, certains systèmes d’exploitation plus anciens ne reçoivent plus de mises à jour de sécurité, ce qui peut compromettre la sécurité des utilisateurs de l’application.

Comment vérifier la version de votre système d’exploitation ?

Pour déterminer si votre téléphone est concerné, il est essentiel de vérifier la version de votre système d’exploitation. Pour ce faire, accédez aux paramètres de votre téléphone. Cherchez ensuite la section intitulée « À propos du téléphone », généralement située en bas de la liste. En cliquant dessus, vous accéderez aux « Informations sur le logiciel » où vous pourrez identifier le numéro de version de votre système.

Que faire si votre téléphone est affecté ?

Si votre téléphone n’est plus compatible, vous serez notifié directement via l’application. Ces notifications vous suggéreront de mettre à jour votre système d’exploitation. Si une mise à jour n’est pas possible, il pourrait être temps d’envisager l’acquisition d’un nouvel appareil pour continuer à profiter de WhatsApp.