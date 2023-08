Super Lune Bleue : Pourquoi Le 31 Août Sera Une Nuit Exceptionnelle !

Le 31 août s’annonce exceptionnel dans le monde de l’astronomie. Une merveille céleste, la super lune bleue, va éclairer le ciel nocturne. Mais quel mystère se cache derrière ce spectacle ? Élucidons cette énigme à travers cette analyse.

La Super Lune Bleue : Une Danse Lunaire Méconnue

Annuellement, la Super Pleine Lune suit un rythme bien défini, connu sous le nom de « lunaison », s’étalant sur moins de trente jours. Dans ce laps de temps, notre satellite naturel effectue un périple complet autour de la Terre, adoptant diverses formes selon son positionnement. En phase « pleine », elle se trouve en parfaite alignement entre la Terre et le Soleil.

En règle générale, douze pleines lunes colorent nos ciels chaque année. Étant donné qu’un cycle lunaire s’échelonne sur près de 30 jours, cela totalise 354 jours pour douze cycles. Ainsi, approximativement tous les 24 mois, deux pleines lunes embellissent le ciel d’un même mois. Cette année, c’est au mois d’août de nous éblouir. Ce phénomène de lune bleue naît d’une légère discordance entre le calendrier lunaire et notre calendrier grégorien.

L’Étymologie d’un Nom Mystérieux

L’appellation des super lunes n’est pas liée à leur esthétique. Elles sont le fruit de désignations héritées de traditions ancestrales, destinées à les singulariser. Ainsi, en Angleterre, l’adage « Once in a blue moon » équivaut à notre « tous les 36 du mois », évoquant la rareté de l’événement. Par ailleurs, le terme « super » qualifie une lune qui brille d’un éclat plus intense.

Lorsque la Lune gravite plus près de notre planète, elle prend un aspect « super », magnifiée par sa taille augmentée et sa luminosité accrue. D’après les observations de la NASA, ces occurrences lumineuses se manifestent 3 à 4 fois annuellement en séquence. Suite à la Super Lune du 3 juillet et celle du 1er août, surnommée « Super Lune de l’Esturgeon », le prochain spectacle stellaire sera la Super Lune Bleue du 31 août. Un événement céleste incontournable !

Elle incarne l’intégrité journalistique et l’audace créative, offrant une perspective unique sur les événements et les sujets qu’elle explore. Découvrez ses articles captivants et laissez-vous emporter par son talent d’écriture sur AtelierDePresse.