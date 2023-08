Soutiens Étudiants : Les Ressources pour une Rentrée Réussie

Alors que le retour aux bancs de l’école se profile à l’horizon, les étudiants se tournent vers les différentes aides financières qui les épauleront tout au long de l’année scolaire à venir. Quels sont ces appuis cruciaux ?

L’Étudiant au Cœur des Aides Financières

Chaque année, les étudiants français peuvent prétendre à une pléthore d’aides destinées à soutenir leur parcours éducatif. Selon l’UNEF, les frais associés à la vie estudiantine devraient flamber de 6,47 % cette année, engendrant une augmentation de 49,65 € par rapport à l’année précédente. Un communiqué officiel souligne à cet égard : « Les dépenses de la rentrée s’élèveront en moyenne à 3 000 € dès le mois prochain pour un étudiant non bénéficiaire de bourse (…) ».

Dans le cas des étudiants éligibles aux bourses, la Bourse sur Critères Sociaux (BCS) est attribuée en fonction des revenus des ménages concernés. Son montant oscille généralement entre 1 400 et 6 300 € par an. Les critères d’admissibilité englobent le Revenu Fiscal de Référence (RFR), la taille du foyer où réside l’étudiant, ainsi que la distance séparant le domicile familial de l’établissement d’enseignement. La décision finale émane du CROUS. Pour solliciter cet appui, il convient de soumettre les documents requis en ligne via le site officiel de l’organisme.

Les Soutiens en Lumière pour la Rentrée 2023-2024

Les étudiants non bénéficiaires de bourse peuvent accéder à l’Allocation Spécifique Annuelle pour les Étudiants (ASAA), évaluée entre 1 400 et 6 300 € par an. À cela s’agrègent les Aides Personnalisées au Logement (APL), distribuées sous conditions par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). L’Allocation de Logement Familial (ALF) et l’Allocation de Logement Social (ALS) suivent une démarche similaire.

En ce qui concerne les étudiants en alternance, Mobil Jeunes leur offre un coup de pouce mensuel de 10 à 100 € pour une durée d’un an. Si les parents ne peuvent pas agir comme garants pour le logement étudiant, il est envisageable de recourir à la garantie Visale délivrée par Action Logement.