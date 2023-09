Renforcement des Mesures Anti-Phishing : Opérateurs Téléphoniques sous Pression

En ce mois de juillet dernier, les opérateurs téléphoniques se voient contraints d’opérer un filtrage rigoureux des appels et messages non authentifiés à l’intention de leurs clients. Cependant, la mise en œuvre totale de ce dispositif demeure en suspens, en raison du besoin de ces entreprises de s’accorder un délai pour l’organisation de toutes les étapes nécessaires. Une échéance cruciale se profile à l’horizon : le 31 décembre prochain marque la date butoir pour la finalisation de ces préparatifs.

Intensification de la Lutte Contre les Pratiques de Phishing

Depuis le 1er mars 2023, le paysage du démarchage téléphonique a subi des modifications significatives. Les démarcheurs sont désormais restreints quant aux heures d’appels auxquelles ils peuvent contacter les prospects, se limitant aux plages horaires des jours ouvrables. De plus, des restrictions ont été instaurées pour les week-ends et jours fériés. Parallèlement, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Acerp) a imposé aux opérateurs une nouvelle norme : celle de filtrer les appels dépourvus d’authentification.

Cette initiative vise à contrer les tentatives de phishing visant les clients des opérateurs. Toutefois, sa mise en pratique s’avère complexe. Le processus doit normalement se dérouler de manière automatisée, éliminant toute intervention nécessaire de la part de l’abonné. Comme le souligne Olivier Riffard, responsable au sein de la Fédération française des télécoms : « Le consommateur n’a rien à faire, il lui suffit de patienter ».

Le Chronomètre Enclenché pour les Opérateurs Téléphoniques

Le directeur explique que pour l’heure, aucune solution viable n’a émergé : « L’installation de diverses plateformes est nécessaire et ce système exige une expertise technique. Chaque entreprise évolue à son propre rythme. Bien que la mise en place ait été prévue pour commencer le 25 juillet dernier, elle s’avère complexe à exécuter, actuellement en phase de rodage ». Olivier Riffard affirme cependant qu’aucune interruption des appels ne surviendra pendant la période de transition.

D’après la même source, cette période d’adaptation devrait s’étendre jusqu’au 31 décembre 2023. Passé ce délai, les opérateurs ne respectant pas les nouvelles directives s’exposent à des sanctions. Des mises en demeure pourraient être émises, voire une suspension de leurs activités. De plus, une amende, correspondant à 3% du chiffre d’affaires annuel, viendrait s’ajouter à ces conséquences.

