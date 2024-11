Plongée Polaire : La France Se Prépare à un Hiver Glacial et Neigeux Dès Novembre !

Alors que l’hiver frappe à nos portes, la France se prépare à affronter un épisode neigeux d’une ampleur inhabituelle pour la saison. Découvrez les prévisions météorologiques qui annoncent un retour précoce du froid et de la neige sur l’ensemble du territoire.

-3 à 0 °C attendu selon Météo France

Les Français doivent ressortir leurs écharpes et gants, car un froid glacial s’apprête à s’installer. Dès le lundi 18 novembre, un changement météorologique radical est prévu, avec des températures glaciales et des chutes de neige dans pas moins de 25 départements.

Selon Météo France, cette vague de froid est due à une interaction entre une goutte froide dans l’est et le sud du pays et un anticyclone positionné sur les Îles Britanniques. Ce phénomène météorologique favorise une descente d’air froid généralisée, entraînant des températures inférieures aux normales saisonnières.

Depuis le vendredi 15 novembre, les gelées matinales ont fait leur apparition. Les températures matinales oscilleront entre -3 à 0 °C dans le centre-est, tandis que le reste du pays connaîtra des températures comprises entre 2 et 4 °C.

Heureusement, quelques éclaircies en journée viendront adoucir l’atmosphère, progressant lentement du sud vers le nord. Cependant, l’hiver semble vouloir s’installer plus tôt que prévu cette année.

La météo annonce souffle polaire et flocons

Ce dimanche, un vent glacial en provenance de l’Atlantique nord va bouleverser la météo en France. Ce « décrochage d’air polaire » s’accompagnera d’une masse d’air froid et humide, entraînant des températures 1 à 3 °C en dessous des normales de saison.

Bien que ce refroidissement soit habituel pour la période, il est particulièrement désagréable. La combinaison du vent, de la pluie et du froid accentue la sensation d’un temps hostile. Cependant, pour les amateurs de neige, c’est une bonne nouvelle : tous les massifs bénéficieront d’un manteau blanc.

Météo France prévoit des chutes de neige en moyenne montagne, notamment en Lozère, dans le Cantal et le Puy-de-Dôme. Même le sud du pays ne sera pas épargné, avec de la neige attendue dans l’Aveyron, l’Ardèche et les Pyrénées-Orientales.

La neige s’invite dans toute la France

À partir du 17 novembre, la France s’apprête à revêtir son manteau blanc. Des chutes de neige sont prévues dans des départements tels que la Loire, la Saône-et-Loire et la Haute-Loire.

Ce phénomène, plutôt rare pour cette période, est accentué par une baisse progressive des températures. Les averses se transformeront peu à peu en flocons, à mesure que l’air froid s’installe. L’intensité de ces chutes dépendra largement de la température, clé de leur ampleur.

L’est du pays n’y échappera pas. Selon Météo France, des épisodes neigeux toucheront l’Ain, l’Isère, la Haute-Savoie, le Jura et même la Côte-d’Or. Les habitants de la Moselle, de la Meuse, des Vosges et de la Haute-Marne doivent également se préparer à voir tomber les premiers flocons entre le 18 et le 24 novembre.

Froid, mais loin des records !

Bien que le froid revienne, il reste loin des records de novembre 1919, 1969, 1980 ou 2010. En 2010, par exemple, les températures avaient atteint -15,3 °C à Orléans et -16,8 °C à Guillon dans l’Eure-et-Loir. Cette fois, la neige promet un décor hivernal sans toutefois atteindre ces extrêmes météorologiques.