Peut-on vraiment utiliser le GPS de son smartphone en conduisant ?

La technologie a révolutionné notre manière de conduire, notamment avec l’utilisation du GPS sur nos smartphones. Mais est-il vraiment légal de l’utiliser en France ? Découvrez les règles à suivre pour éviter les sanctions.

La législation autour de l’utilisation du GPS sur smartphone

La réglementation française est claire : il est interdit de manipuler son téléphone portable en conduisant. Cette infraction peut entraîner une amende de 135 € et un retrait de points sur le permis de conduire. Il est important de noter que consulter son smartphone, même pour le GPS, est soumis aux mêmes sanctions.

De nombreuses applications de navigation sont utilisées par les conducteurs. Cependant, même si le téléphone est fixé sur un support et que vous ne le manipulez pas directement, vous pouvez être sanctionné.

Précautions à prendre pour les conducteurs

Il existe des mesures spécifiques concernant l’utilisation du GPS sur smartphone. Le téléphone doit être solidement fixé et ne nécessiter aucune manipulation pendant la conduite. L’attention du conducteur doit rester sur la route pour éviter tout accident.

Il est également recommandé de connecter le système de navigation à l’écran du tableau de bord à l’aide de logiciels dédiés. Cependant, cette fonctionnalité n’est pas disponible sur tous les véhicules. Si l’utilisation du smartphone perturbe la conduite, les forces de l’ordre peuvent confisquer l’appareil. Il est donc essentiel de rester vigilant et de respecter les règles.

Prudence et vigilance au volant

La technologie offre de nombreux avantages, mais elle peut aussi être source de distraction. Il est crucial de connaître les règles et de les respecter pour garantir sa sécurité et celle des autres usagers de la route. Avant de prendre le volant, assurez-vous de bien configurer votre GPS et de ne pas le manipuler en conduisant.

