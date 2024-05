L’ordre idéal pour regarder les films de la saga Harry Potter

Depuis sa première sortie en 2001, l’univers de Harry Potter a fasciné des millions de fans à travers le monde. Avec huit films à son actif et un box-office mondial de plus de 7,7 milliards de dollars, la saga est devenue un véritable phénomène cinématographique. Cependant, lorsque vient le moment de les regarder, se pose la question cruciale : dans quel ordre les visionner pour une expérience optimale ? Dans cet article, nous vous présenterons l’ordre idéal pour regarder les films de la saga Harry Potter, afin de vous plonger pleinement dans cet univers magique.

L’ordre de sortie des films Harry Potter

La saga Harry Potter a été conçue à l’origine sous la forme de livres par J.K. Rowling, et ces livres ont ensuite été adaptés au cinéma. Par conséquent, l’ordre idéal pour regarder les films de la saga Harry Potter est tout simplement l’ordre de leur sortie en salle. Voici donc l’ordre des films Harry Potter :

Harry Potter à l’école des sorciers (2001) Harry Potter et la Chambre des Secrets (2002) Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban (2004) Harry Potter et la Coupe de Feu (2005) Harry Potter et l’Ordre du Phénix (2007) Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé (2009) Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 1 (2010) Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2 (2011)

Cet ordre respecte l’évolution de l’histoire telle qu’elle a été imaginée par J.K. Rowling, et permet de suivre les aventures de Harry Potter et de ses amis de manière cohérente.

Les spin-offs « Les Animaux fantastiques »

En plus des films principaux, il existe une série dérivée intitulée « Les Animaux fantastiques ». Ces films se déroulent avant les événements de la saga Harry Potter et peuvent donc être vus avant ou après les films principaux. Cependant, il est important de noter que les films « Les Animaux fantastiques » contiennent des références et des spoilers potentiels à la série principale. Il est donc recommandé de les regarder après avoir visionné les films Harry Potter.

En conclusion, pour une expérience optimale, l’ordre idéal pour regarder les films de la saga Harry Potter est l’ordre de leur sortie en salle. Commencez par « Harry Potter à l’école des sorciers » et terminez par « Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2 ». Et n’oubliez pas de garder les films « Les Animaux fantastiques » pour une fois que vous aurez terminé la saga Harry Potter. Préparez-vous à vous plonger dans un univers magique rempli de sorciers, de créatures fantastiques et d’aventures extraordinaires !

