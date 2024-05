Le guide ultime pour regarder les films DC Comics dans l’ordre parfait

Les Beginnings du DC Universe

Avant de plonger dans l’ordre de visionnage des films DC Comics, il est important de comprendre les origines de cet univers passionnant. Les films DC Comics ont une place spéciale dans l’imaginaire collectif, étant profondément enracinés dans notre vision des super-héros. Cependant, avec plus de 80 ans d’histoire et plus de 100 films à leur actif, il peut être difficile de savoir par où commencer. Dans ce guide ultime, nous vous aiderons à regarder les films DC Comics dans l’ordre parfait pour une expérience de visionnage cohérente et immersive.

Superman : l’Origine

Commençons par l’homme d’acier lui-même, Superman. Ce super-héros emblématique est le premier personnage de DC Comics à avoir son propre film. L’histoire de Superman débute avec son envoi sur Terre depuis sa planète natale Krypton alors qu’il était bébé. Il développe des pouvoirs surhumains et décide de les utiliser pour protéger les innocents. Pour suivre l’ordre chronologique des films DC Comics, commencez par « Superman » sorti en 1978, puis continuez avec les autres films de la saga.

Batman, l’énigmatique preux chevalier

Le prochain héros sur notre liste est Batman, le célèbre chevalier noir de Gotham. Contrairement à Superman, Batman n’a pas de super-pouvoirs mais utilise son intelligence, sa force et ses gadgets pour lutter contre le crime. Commencez par le film « Batman » sorti en 1989 et suivez l’évolution du personnage à travers les différents films de la saga. Cela vous permettra de découvrir l’ordre des films DC Comics mettant en scène Batman.

Regarder les films DC Comics dans l’ordre chronologique

Maintenant que nous avons couvert les origines de Superman et Batman, il est temps de plonger dans l’ordre de visionnage chronologique des films DC Comics. Vous pouvez choisir de regarder les films dans l’ordre de sortie, en commençant par les films plus anciens, ou de suivre l’ordre chronologique interne des événements. Voici un exemple de liste de films à regarder dans l’ordre chronologique :

Superman (1978)

Superman II (1980)

Superman III (1983)

Superman IV: The Quest for Peace (1987)

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman Forever (1995)

Batman & Robin (1997)

Man of Steel (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Wonder Woman (2017)

Justice League (2017)

Aquaman (2018)

Shazam! (2019)

Birds of Prey (2020)

Wonder Woman 1984 (2020)

The Suicide Squad (2021)

Cette liste vous permettra de suivre l’évolution de l’univers DC Comics de manière cohérente. Cependant, il est important de noter que certains films, tels que « Joker » (2019), sont considérés comme des œuvres autonomes et ne sont pas directement liés à l’histoire principale de l’univers DC.

Autres façons de regarder les films DC Comics

En plus de l’ordre chronologique, vous pouvez également organiser votre visionnage des films DC Comics autour de thèmes spécifiques. Cela vous permet de découvrir des aspects différents et intéressants de l’univers DC. Voici quelques suggestions :

Le chemin du héros : Commencez par les films qui explorent le parcours du héros, comme « Superman » et « Wonder Woman ».

Tragédie et vengeance : Regardez les films Batman pour plonger dans l’exploration de la tragédie et de la vengeance.

Équipes et collaborations : Terminez par les films mettant en scène des équipes de héros comme « Justice League » et « Suicide Squad ».

Ces différentes approches vous permettront de découvrir l’univers DC Comics sous de nouveaux angles et de mieux comprendre les thèmes et les personnages.

Que vous choisissiez de suivre l’ordre chronologique ou d’organiser votre visionnage autour de thèmes spécifiques, regarder les films DC Comics est une expérience passionnante. Plongez-vous dans l’univers des super-héros et suivez l’évolution des personnages emblématiques tels que Superman et Batman. Profitez de cette aventure cinématographique unique et découvrez l’univers complexe et captivant de DC Comics

