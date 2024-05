La chronologie à suivre pour regarder les films X-Men dans l’ordre

Ordre chronologique de l’univers X-Men

Avant de vous plonger dans l’univers X-Men, il est important de comprendre la chronologie des films. Voici l’ordre dans lequel vous devriez regarder les films :

X-Men: First Class (2011) X-Men Origins: Wolverine (2009) X-Men (2000) X2 (2003) X-Men: The Last Stand (2006) The Wolverine (2013) X-Men: Days of Future Past (2014) X-Men: Apocalypse (2016) Deadpool (2016) Logan (2017) Deadpool 2 (2018) X-Men: Dark Phoenix (2019) The New Mutants (2020)

Les différentes périodes de l’univers X-Men

L’histoire des X-Men se déroule sur plusieurs années. Voici les grandes périodes que vous découvrirez en regardant les films :

Années 1960-1980

Les films X-Men: First Class, X-Men Origins: Wolverine et X-Men: Days of Future Past se déroulent principalement dans les années 1960, 1970 et 1980. Ces films retracent les débuts des mutants et leur lutte pour l’égalité des droits.

Années 2000

Les films X-Men, X2 et X-Men: The Last Stand se déroulent au début du 21e siècle. Ils introduisent les personnages clés de la franchise et mettent en scène des batailles épiques entre les mutants et leurs ennemis.

Années 2010-2020

Les films The Wolverine, X-Men: Days of Future Past, X-Men: Apocalypse, Deadpool, Logan, Deadpool 2, X-Men: Dark Phoenix et The New Mutants s’étendent sur cette période. Ils offrent de nouvelles aventures aux mutants et approfondissent l’histoire de certains personnages.

Conseils pour une expérience optimale

Pour profiter au maximum de l’univers X-Men, voici quelques conseils :

Regardez les films dans l’ordre chronologique pour suivre l’évolution de l’histoire et des personnages.

Prenez le temps d’apprécier chaque film et d’assimiler les détails de l’univers X-Men.

Ne manquez pas les scènes post-crédits, qui peuvent contenir des indices importants sur les futurs événements de la saga.

En suivant cette chronologie, vous pourrez plonger pleinement dans l’univers complexe et captivant des X-Men. Profitez de votre visionnage et découvrez les aventures des mutants les plus emblématiques du cinéma.

