Google Contacts : Comment savoir en temps réel où se trouvent vos proches ?

Google Contacts : Suivez en temps réel la position de vos proches

Avec l’avènement des smartphones et des applications de géolocalisation, il est de plus en plus facile de rester connecté avec notre entourage. Google Contacts, l’application de gestion des contacts de Google, propose une fonctionnalité intéressante qui permet de savoir en temps réel où se trouvent nos proches. Dans cet article, nous vous expliquerons comment utiliser cette fonctionnalité et comment elle peut vous être utile au quotidien.

1. Activez le suivi de localisation

Pour commencer, il est important de vérifier que le suivi de localisation est activé pour votre compte Google ainsi que pour les contacts que vous souhaitez suivre. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre compte Google et accédez à la section « Confidentialité et sécurité ». Vous devriez trouver une option pour activer le suivi de localisation. N’oubliez pas de demander la permission à vos contacts pour accéder à leur position en temps réel.

2. Partagez votre position avec vos proches

Une fois que le suivi de localisation est activé, vous pouvez choisir de partager votre position avec des contacts spécifiques de votre choix. Pour cela, ouvrez l’application Google Contacts, sélectionnez le contact que vous souhaitez suivre et accédez à sa fiche. Vous devriez trouver une option pour partager votre position avec ce contact. Vous pouvez également choisir la durée pendant laquelle vous souhaitez partager votre position, que ce soit pour une heure, une journée ou indéfiniment.

3. Suivez en temps réel la position de vos proches

Maintenant que vous avez partagé votre position avec vos proches et qu’ils ont accepté votre demande, vous pouvez facilement visualiser leur position en temps réel. Ouvrez simplement l’application Google Contacts, sélectionnez le contact que vous souhaitez suivre et accédez à sa fiche. Vous devriez voir sa position actuelle affichée sur une carte. Vous pouvez également choisir d’activer les notifications pour être informé chaque fois que la position de votre contact est mise à jour.

4. Utilisez cette fonctionnalité de manière responsable

Il est important de rappeler qu’il est essentiel d’utiliser cette fonctionnalité de manière responsable et avec le consentement de vos proches. Respectez leur vie privée et ne partagez leur position qu’avec leur accord. De plus, pensez à désactiver le suivi de localisation lorsque vous n’en avez pas besoin afin de préserver la vie de la batterie de votre téléphone.

La fonctionnalité de suivi de localisation de Google Contacts est un outil pratique pour rester connecté avec nos proches et savoir où ils se trouvent en temps réel. Elle peut être utile pour organiser des retrouvailles, suivre les trajets de vos proches ou simplement vous rassurer sur leur sécurité. Cependant, n’oubliez pas de l’utiliser de manière respectueuse et responsable.

