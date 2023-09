Choc chez Amazon : Même les fidèles de Prime vont sentir le pincement !

Les adeptes d’Amazon doivent s’attendre à une modification notable dès le mois prochain : une hausse imminente des frais d’expédition est au rendez-vous. Et le changement ne s’arrête pas là. Même les abonnés de la prestigieuse offre Prime ne seront pas épargnés.

Un vent de renouveau souffle sur le géant du e-commerce

Dès octobre, une nouvelle ère s’instaurera pour les clients d’Amazon : finies les livraisons offertes, quelle que soit la commande. Amazon, jadis connu pour son efficacité et ses frais dérisoires, révise sa politique en sol français. En 2021, une initiative de la sénatrice Laure Darcos visant à abolir la gratuité des expéditions pour les ouvrages littéraires avait vu le jour. Objectif ? Anéantir une concurrence jugée inéquitable et porter un coup de main aux librairies locales. Aujourd’hui, ce principe s’élargit à toutes les transactions effectuées via Amazon et se matérialisera incessamment. Concrètement, dès le 4 octobre, toute commande n’atteignant pas la barre des 35 € se verra imposer un frais d’expédition de 3 €, au minimum.

Prime et autres abonnés : l’étau se resserre

Ce bouleversement ne se cantonne pas uniquement à Amazon. D’autres titans du commerce en ligne, tels que Cultura ou encore Fnac, vont également voir leur grille tarifaire évoluer, bien que tous les articles ne soient pas logés à la même enseigne. Pour les acquisitions dépassant 35%, les modalités restent inchangées, sauf si le panier de livres franchit le seuil des 35 €.

Il convient de souligner que ces frais constituent une base. En d’autres termes, les vendeurs peuvent y ajouter d’éventuels surcoûts. Selon les investigations menées par le magazine « L’Étudiant », ce renchérissement des frais impacte également les abonnés Prime et ceux optant pour l’offre Fnac+. Une pilule dure à avaler pour cette clientèle, d’autant plus que la formule publicitaire a connu une inflation récemment, s’affichant désormais à 2,99 € mensuels.