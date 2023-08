Blocage de virement : Une énigme bancaire résolue

Vous avez tenté, sans succès, d’effectuer un virement au profit de vos petits-enfants depuis votre compte épargne ? Plongée dans les arcanes des réglementations bancaires pour démystifier ce mystère.

Transferts monétaires : une aubaine sous surveillance

C’est un geste d’affection courant en France : alimenter le compte bancaire de ses petits-enfants pour les soutenir financièrement. Cependant, le refus inattendu d’une telle opération par votre établissement bancaire peut laisser perplexe. D’où provient cette entrave ?

À la racine de ce dilemme, une législation datant des années 60, fruit d’une directive du Conseil national du Crédit. Un communiqué tranchant stipule que « Les opérations sur des comptes se cantonnent aux mouvements bénéficiant directement au titulaire ou à des opérations sur son compte courant ». Une mise en garde claire contre les fraudes, poussant les banques à se montrer intransigeantes.

Les nuances bancaires

Toutefois, la rigueur bancaire n’est pas sans nuances. Certaines institutions, en effet, montrent une certaine mansuétude. Elles concèdent des virements directs sur les livrets d’épargne des petits-enfants, mais uniquement depuis un compte courant familial. Le plus souvent, il s’agit du compte des géniteurs.

Ce privilège ne concerne que les mouvements financiers entre un compte d’épargne et un compte courant. Une mise en garde s’impose : l’harmonie transactionnelle n’est possible que si les deux comptes résident sous le même toit bancaire. Malheureusement pour les grands-parents, oncles et tantes, la magnanimité n’est point au rendez-vous pour leur générosité financière.