Attention Automobilistes : La Règle Crit’Air Qui Entraîne des Amendes Sévères !

L’étiquette Crit’Air a été déployée en 2016. A des fins de rappel, cette approche tient compte de diverses variables, parmi lesquelles figurent l’année d’enregistrement du véhicule et le degré de rejets polluants qu’il émet. Ces justificatifs sont à ce jour catégorisés en six niveaux, allant du niveau 1 pour les véhicules moins émissifs au niveau 5 pour les plus émissifs. Au sein de l’Hexagone, la mise en œuvre de ce protocole est sujette aux directives des instances locales.

Pour illustrer, certains secteurs restreints de circulation sont habilités à prohiber la présence de véhicules dépourvus de l’étiquette Crit’Air lors de périodes de « pics de pollution ». Gardez aussi à l’esprit que les mesures et les localités concernées par ces étiquettes peuvent évoluer au fil des ans.

Quelles répercussions pour les contrevenants ?

En cas de contrôle routier, les conducteurs qui ne sont pas en mesure de fournir leur étiquette Crit’Air se voient exposés à une sanction monétaire sévère. Pour information, ce document n’est pas octroyé gratuitement. Il est nécessaire de s’acquitter d’un montant de 3,72 euros pour l’obtenir, en effectuant une commande via le site certificat-air.gouv.fr. Depuis 2017, cette exigence est applicable à tous les véhicules, y compris ceux ayant obtenu la certification qualité de l’air.

En l’absence de cette vignette apposée sur votre pare-brise, les autorités sont habilitées à décerner une contravention de 68 € pour les véhicules légers et de 135 € pour les poids lourds. Il est important de noter que le non-respect des mesures spécifiques liées à l’étiquette Crit’Air pourrait également déboucher sur une peine sous forme de pénalité. Vous voilà donc averti !