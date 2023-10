Annulé ou maintenu ? L’heure d’hiver 2023 crée le buzz !

Vous vous demandez si l’heure d’hiver 2023 sera maintenue ou annulée ? Découvrez les dernières informations et les impacts potentiels sur votre quotidien !

Contexte du changement d’heure

Le changement d’heure, une tradition en place depuis 1975, a toujours été un sujet de débat. Son principal objectif est d’ajuster nos horloges deux fois par an pour maximiser l’utilisation de la lumière du jour et économiser de l’énergie. Cependant, cette pratique a aussi ses détracteurs en raison de ses effets potentiels sur la santé et la routine quotidienne.

La situation actuelle

En 2018, une proposition a été faite pour mettre fin au changement d’heure saisonnier au niveau européen. Cette proposition permettrait à chaque pays de décider s’il souhaite adopter l’heure d’été ou l’heure d’hiver de manière permanente. Suite à une consultation publique, une majorité écrasante a montré une préférence pour l’heure d’été. Cependant, des défis tels que la coordination entre les pays et des événements imprévus ont retardé cette initiative.

À ce jour, la question demeure : l’heure d’hiver 2023 sera-t-elle maintenue ?

À quoi s’attendre pour 2023 ?

En attendant une décision définitive, les règles actuelles restent en vigueur. Ainsi, le passage à l’heure d’hiver est prévu pour le 29 octobre 2023. Cela signifie que pendant la nuit du 28 au 29 octobre, les horloges seront retardées d’une heure, passant de 3 heures à 2 heures.

Ce changement nous permettra de gagner une heure de sommeil et de réduire la consommation d’électricité le matin. Cependant, il pourrait aussi entraîner une réduction de la luminosité en fin de journée, avec des conséquences potentielles sur le moral et la sécurité routière.

Conseils pour s’adapter

Le changement d’heure peut perturber notre horloge interne, mais il est possible de s’y adapter. Voici quelques astuces pour minimiser les impacts :

Maintenez des horaires de sommeil réguliers.

des horaires de sommeil réguliers. Profitez de la lumière du jour le matin et limitez l’exposition aux écrans le soir.

Faites de l’exercice modéré pendant la journée.

Évitez les stimulants comme le café après 16 heures.

Ajustez progressivement vos activités avant le changement d’heure.

En conclusion, bien que l’avenir du changement d’heure reste incertain, il est essentiel de se préparer et de suivre les recommandations pour minimiser les impacts sur notre routine quotidienne.

