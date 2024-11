Alerte Sanitaire : Ce Fromage Lidl Contaminé à l’E. Coli Peut Mettre Votre Santé en Danger !

Les supermarchés Lidl, réputés pour leurs produits de qualité à prix compétitifs, font face à une alerte sanitaire préoccupante. Un fromage populaire vendu dans leurs rayons est potentiellement contaminé, suscitant l’inquiétude des consommateurs. Découvrez les détails de cette affaire et les mesures à prendre pour garantir votre sécurité.

Un incontournable chez Lidl

Le rayon frais libre-service de Lidl est un véritable atout pour les consommateurs à la recherche de produits frais, savoureux et abordables. Chaque semaine, les clients peuvent y découvrir une sélection renouvelée, garantissant fraîcheur et saisonnalité.

Les fromages, en particulier, attirent de nombreux acheteurs séduits par la diversité des références proposées. Des fromages affinés, des spécialités régionales ou encore des produits européens, tous sont exposés à des prix défiant toute concurrence. Cependant, cette offre de qualité à prix bas n’échappe pas à quelques mauvaises surprises.

Le dernier rappel produit concernant l’enseigne en témoigne. En effet, Rappel Conso a lancé une alerte, ce vendredi 15 novembre, sur un fromage vendu chez Lidl. Ce fromage, apprécié pour sa texture onctueuse et son goût délicat, serait contaminé à la bactérie E. coli STEC (Escherichia coli shiga toxinogène).

Quel risque si vous consommez ce fromage ?

La présence de cette souche bactérienne est préoccupante. Les autorités sanitaires ont immédiatement mis en place un rappel pour éviter tout risque pour la santé des consommateurs. L’Escherichia coli shiga toxinogène peut en fait provoquer de sévères symptômes, souvent dans la semaine suivant la consommation du produit contaminé.

Parmi les plus courants figurent les diarrhées (parfois sanglantes), des douleurs abdominales, des vomissements et de la fièvre. Les complications graves, comme les problèmes rénaux, peuvent notamment survenir dans environ 5 à 8 % des cas. Le risque se montre par ailleurs plus élevé chez les jeunes enfants et les personnes âgées.

Si vous avez consommé ce fromage Lidl récemment et présentez ces symptômes, il est donc crucial de consulter rapidement un médecin. N’oubliez pas de lui fournir des informations sur le produit et la date de votre achat. Si aucun symptôme n’apparaît dans les 15 jours, alors, il n’y a pas de raison de s’inquiéter.

Que faire si vous avez acheté ce fromage de Lidl ?

Le fromage en question ? Le Demi-Reblochon de Savoie AOP vendu sous la marque Saveurs de nos Régions. Le produit porte le numéro de référence GTIN 14334035219837 et une date de durabilité minimale du 11/11/2024. Il a été commercialisé dans les magasins Lidl entre le 11 octobre 2024 et le 11 novembre 2024, conditionné dans un film plastique.

Si vous avez acheté ce Demi-Reblochon de Savoie AOP, il est primordial de ne pas le consommer. Le rappel produit concerne le lot C42840469, et Lidl a mis en place une procédure de remboursement.

Pour obtenir votre remboursement, il vous suffit de rapporter le produit en magasin, ou de le détruire si vous préférez ne pas vous déplacer. Le service client de Lidl est aussi à votre disposition au 080054355435 pour toute question complémentaire. Vous avez jusqu’au 30 novembre 2024 pour effectuer cette démarche et garantir votre sécurité.