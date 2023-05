Alerte canicule dans ces départements français : L’été s’annonce torride !

Approchant de l’été, il est à prévoir que les Français seront confrontés à une nouvelle vague de chaleur intense. Cette année, le fléau ne fera pas de quartier dans les départements déjà placés en alerte « rouge » et « orange ». Faisons le point à travers cet article !

Été 2023 : le retour de la canicule

Chaque année, la canicule ravage l’Hexagone : pénurie d’eau, déshydratation, sécheresse… Les conséquences sont souvent difficiles à supporter, en particulier pour les estivants. De plus, les transports en commun en sont également impactés. À titre d’exemple, les TER doivent réduire leur vitesse pour éviter tout déraillement. On se souvient notamment de l’été 2023 marqué par des températures écrasantes.

Afin de pallier les impacts de ce fléau naturel, le gouvernement a décidé de prendre diverses mesures préventives. Ainsi, des plans canicule ont été affichés sur les vitres des transports en commun. Ces consignes rappellent l’importance de s’hydrater, de se rendre à la piscine et d’éviter de sortir lorsque le soleil est encore brûlant. Par conséquent, les habitants de ces départements doivent être extrêmement prudents cet été…

Voici les départements les plus touchés

Récemment, le ministre de la Transition écologique a lancé un appel d’urgence concernant 26 départements placés en alerte « rouge ». Environ cinquante autres départements sont en alerte « orange » et 24 autres en alerte « jaune ». Les régions les plus vulnérables face à la canicule sont celles situées dans le sud de la France, notamment la Corse et les Pyrénées-Orientales. Dans cette partie de l’Hexagone, les nappes phréatiques se trouvent à un niveau dangereusement bas.

Les départements français seront durement frappés par la canicule cet été

L’Occitanie est également touchée, avec une dizaine de départements en vigilance « rouge ». Du côté du Nord, la prudence est également de mise, de même que pour l’Île-de-France. De plus, la canicule aura des répercussions sérieuses dans les départements suivants : les Hauts-de-Seine (92), le Val-de-Marne (94) et la Seine-Saint-Denis (93). Considérez-vous avertis !

