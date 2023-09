50 € en Jeu au Supermarché : La Course Contre la Montre Commence !

Hey ! Vous avez entendu parler de ce chèque alimentaire de 50 € que Macron avait promis ? Eh bien, c’est sur le point de devenir réalité ! Vous vous demandez comment mettre la main dessus avant qu’il ne soit trop tard ? J’ai ce qu’il vous faut, continuez à lire !

Un petit coup de pouce pour bien manger !

Alors, trois ans se sont écoulés depuis cette fameuse promesse. Et voilà, le chèque alimentaire va débarquer ! Je ressens déjà le soulagement dans l’air, pas vous ? C’est un petit geste du projet « Bien manger pour tous », une bouée de sauvetage pour ces familles qui galèrent à avoir un repas équilibré chaque jour. En prime, nos producteurs locaux vont être contents, ça boostera une consommation plus saine.

Bon, parlons chiffres. Vous vous demandez combien vous pourriez toucher ? Tout dépend de votre tribu. 50 € pour chaque membre. Donc si chez vous, vous êtes quatre, faites le calcul : 200 € ! Ah, et petit bonus : dans certains magasins, pour 10 € d’achats, vous pouvez grappiller 5 € en plus. D’après les tuyaux que j’ai eus, on parle d’une phase test qui va durer deux trimestres.

Et comment ça marche ?

Imaginez des tickets resto, mais pour les courses. C’est exactement ça ! Utilisables partout : petites épiceries, grandes surfaces, le supermarché du coin… Si vous touchez le RSA, l’ASI, l’ASS ou même des aides pour le logement ou l’ASPA, vous êtes sur la liste des potentiels bénéficiaires.

Un conseil ? Passez un coup de fil à votre conseil départemental pour avoir le fin mot de l’histoire. Ils vont bientôt partager plus d’infos sur comment ça va se passer. Ce que je sais, c’est que les premiers chèques devraient commencer à pleuvoir au début de 2024, et y’a une phase test pour ceux de Seine-Saint-Denis. Le truc cool ? Des milliers de personnes vont en bénéficier !